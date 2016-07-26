Дивногорский бизнесмен 16 лет скрывался из-за телефонов

В Красноярском крае перед судом предстанет предприниматель из города Дивногорска, который 16 лет скрывался от правоохранительных органов. Мужчина обвиняется в серии мошенничеств — он обманул 125 человек.

Как рассказали в полиции, в 2001 году в Дивногорске генеральный директор одного из местных операторов телефонной связи заключал с гражданами договоры на установку домашнего телефона. 125 человек подписали контракты и внесли предоплату, однако бизнесмен не выполнил свои обязательства. Сумма ущерба составила больше 190 тысяч рублей, полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

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Полицейские завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», однако подозреваемому удалось скрываться. Мужчина был объявлен в федеральный розыск, его искали на протяжении 16 лет и задержали в Москве.

В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом, ему грозит до 6 лет лишения свободы.