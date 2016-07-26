Грабителей ювелирного магазина просят вычислить по фото

Красноярцев просят помочь установить личности подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в микрорайоне «Солнечный».
Все случилось сегодня в полдень по адресу Солнечный бульвар, 6 — двое неизвестных напали на ювелирный отдел в торговом центре. Со слов очевидцев, неизвестные, лица которых были закрыты шарфами, палкой разбили витрину в магазине, похитили часть драгоценных изделий и скрылись на автомобиле ВАЗ-2114 серого цвета. Один из мужчин произвел выстрел в потолок. Посетители и работники магазина в результате инцидента не пострадали.
Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. В настоящее время в городе продолжает действовать план «Перехват». Полицейские просят всех, кто может помочь установить личности злоумышленников, позвонить по телефонам 227-19-95 или 02.
Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», оба мужчины были одеты в темную одежду. Рост одного из них — 180-190 см, другого — 170-175 см.
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