Грабителей ювелирного магазина в Солнечном поймали при попытке сбежать из города

Против ограбивших ювелирный магазин в красноярском микрорайоне Солнечный возбудили уголовное дело. Напомним, все случилось в полдень 9 октября в торговом центре по адресу Солнечный бульвар, 6.

Очевидцы сообщили, что двое мужчин, лица которых были закрыты шарфами, палкой разбили витрину, похитили часть драгоценностей и скрылись на автомобиле ВАЗ-2114. Один из мужчин выстрелил в потолок. Посетители и работники магазина не пострадали.

Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. В городе ввели план «Перехват» и разместили в СМИ фотографии налетчиков.

Как стало известно Newslab.ru, поймали их на следующий день на выезде из города. В полиции эту информацию официально подтвердили только через 2 недели — сегодня, 25 октября. В машине, на которой они пытались сбежать из Красноярска, обнаружили похищенные украшения.

По уточненным данным, налетчиков было четверо — это мужчины в возрасте от 25 до 31 года. Двое из них ранее уже были судимы.

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с оперативниками МУ МВД России „Красноярское“ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин», — подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против разбойников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Им грозит до 10 лет колонии, в настоящее время они находятся под стражей.