Красноярский край стал третьим в стране по снижению уровня преступности

Количество зарегистрированных в Красноярском крае преступлений в первые шесть месяцев 2017 года снизилось более чем на 6,5 тысяч — это третий показатель в стране. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ в исследовании «Состояние преступности в России в январе — июне 2017 года».

Больше чем в нашем регионе объем преступлений уменьшился лишь в Пермском крае и Москве — на 6,6 тысячи и 22,6 тысячи соответственно.

Правда, в относительных показателях Красноярский край оказался лишь 12-м с показателем снижения уровня преступности в 20,3 %. Первое же место взяла Волгоградская область, сократившая число преступлений на 30,1 %.

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Всего в Красноярском крае в первом полугодии совершено 25,7 тысячи правонарушений. Это второй показатель по СФО. Лидирует же в округе Кемеровская область с 27,9 тысячи преступлений.

Отметим, что соседняя с краем Тува также оказалась в числе лидеров рейтинга генпрокуратуры — она стала первой в России по росту числа преступлений, прибавив к показателям прошлого года 16 %.