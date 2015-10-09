В Красноярском крае поезд раздавил 17 брошенных овец

В Красноярском крае поезд сбил стадо овец, которые остались без присмотра пастуха. Инцидент произошел на участке железнодорожного полотна перегона станций «Кравченко — Саянская».

Виновным в случившемся считают 28-летнего жителя деревни Калиновка Партизанского района. Именно он на договорной основе занимался выпасом скота — на должность пастуха его выбрала местная администрация.

«Как обычно вечером после выпаса он погнал скот обратно в деревню. Подогнав стадо к деревне, пастух оставил их без присмотра, а сам вернулся в поле за коровами. Дальнейшее передвижение отары он не проконтролировал. Утром следующего дня к пастуху обратились хозяева овец и сообщили о пропаже 17 голов скота. Фрагменты тел животных обнаружили на железнодорожной насыпи протяженностью 100 метров», — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Сибири.

За нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожного пути пастуху грозит административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Владельцы погибших животных также могут потребовать возмещения ущерба.