Красноярскому опорному университету назначили нового главу

Исполняющим обязанности ректора Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева назначен кандидат технических наук Дмитрий Деревянных. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

До этого назначения Деревянных занимал пост заместителя проректора по образовательной деятельности Сибирского государственного аэрокосмического университета.

Еще ранее, с ноября 1997 года по сентябрь 2016 года, он работал в Сибирском государственном технологическом университете, где прошел путь от учебного мастера кафедры технологии композиционных материалов до проректора по учебной работе.

Обязанности ректора в своем сегодняшнем статусе Деревянных будет выполнять в пределах года, после чего должны будут состоятся выборы.

Напомним, прежний глава опорного вуза Игорь Ковалев ушел в отставку 6 октября этого года.

Деревянных Дмитрий Николаевич И.о. ректора Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева