Объявлены доходы красноярских ректоров

Руководители высших учебных заведений Красноярска раскрыли свои доходы за 2016 год.

Самым «богатым» из красноярских ректоров стал руководитель Красноярского государственного медицинского университета имени Войно-Ясенецкого Иван Артюхов. За прошлый год он заработал 13,07 млн рублей. В собственности у ректора автомобиль Nissan Juke, 3 земельных участка с домами (жилой, садовый, дачный), квартира и нежилое помещение. Еще один участок находится у него в пользовании.

На втором месте ректор СФУ Евгений Ваганов — его доход составил 9,23 млн рублей. В прошлом году он отчитался о сумме на полмиллиона больше. В собственности у его семьи автомобиль Skoda Oktavia, гараж, 2 квартиры и еще одна квартира находится в пользовании.

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Руководитель опорного университета Игорь Ковалев отчитался о доходе в 4,8 млн рублей за прошлый год. Владеет ректор 2 автомобилями и квадроциклом, 4 квартирами и гаражом.

Ректоры творческих вузов города, которые объединили теперь в единый Красноярский институт искусств, Марина Москалюк и Сергей Тимохов заработали 2,211 млн рублей и 4,1 млн рублей соответственно. В собственности у Марины Москалюк Ford Kuga с прицепом, квартира и гараж, а у ее коллеги — Honda Odyssey и Nissan Tiida, а также квартира, комната в общежитии и садовый участок.