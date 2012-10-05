Замминистра образования Красноярского края отправили в отставку

Пост заместителя министра образования и науки Красноярского края покинул Геннадий Сухоплюев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр краевого правительства Виктор Томенко.

По официальной версии, в отставку Сухоплюев ушел по собственному желанию.

Сухоплюев пришел работать в краевую власть в 2002 году. Начинал он с должности главного специалиста отдела финансов агропромышленного комплекса и охраны природы Главного финансового управления администрации края.

В Министерство образования и науки он перешел в 2011 году. Тогда он и занял пост заместителя министра. В этой должности он курировал финансово-экономические вопросы работы ведомства.

Напомним, что в июле этого года Счетная палата Красноярского края, проверяя эффективность использования минобром бюджетных средств, выявила ряд нарушений в деятельности системы дополнительного образования. В частности, речь шла о том, что ведомство не располагает информацией об объемах средств, получаемых этими учреждениями.