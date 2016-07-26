Женщина добилась увеличения компенсации за смерть сына на работе

Красноярский краевой суд постановил увеличить жительнице края размер компенсации морального вреда за потерю сына. В декабре 2016 года с иском в Богучанский районный суд обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что ее 40-летний сын погиб при выполнении служебных обязанностей. В июне 2016 года мужчину, который работал стропальщиком на заготовке леса, насмерть придавило бревнами. Женщина просила взыскать 500 тысяч рублей морального вреда и 41 тысячу рублей компенсации расходов на похороны.

Суд установил, что рабочий нарушил технику безопасности, и постановил компенсировать женщине расходы на погребение и 50 тысяч морального вреда.

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«Представитель истицы обратился с апелляцией, в которой попросил увеличить компенсацию морального вреда до 250 тысяч рублей, считая взысканную сумму несоразмерной причиненным матери погибшего страданиям. Судебная коллегия Красноярского краевого суда сочла доводы заслуживающими внимания», — рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

Красноярский краевой суд постановил взыскать с компании в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.