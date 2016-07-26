Бывший начальник обманом заставлял рабочих валить лес

В Богучанском районе Красноярского края полицейские задержали 49-летнего мужчину за незаконную вырубку леса. Как рассказали в полиции, работы организовал заместитель директора одного из лесозаготовительных предприятий. Злоумышленник использовал труд подчиненных, которым говорил, что на данном участке проводится официальная заготовка древесины. Таким образом было вырублено больше 130 кубометров сосны и лиственницы, ущерб составил 492 тысячи рублей.

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В полиции пояснили, что мужчина собирался продать незаконно вырубленные деревья. На него завели два уголовных дела по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 7 лет. В настоящее время бывший заместитель директора находится под подпиской о невыезде.

Отметим, рабочим, которых злоумышленник ввел в заблуждение, уголовная ответственность не грозит.