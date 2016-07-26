Медаль времен войны ищет родственников погибшего героя-красноярца

В Красноярском крае ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны солдата, чтобы передать им его награду. Об этом Newslab.ru рассказали в пресс-службе красноярского МУ МВД со ссылкой на общественное поисковое объединение «Святой Георгий».

По словам полицейских, еще в мае этого года в урочище Вороново Кировского района Ленинградской области были найдены останки солдата и медаль «За отвагу».

По номеру награды удалось установить, что принадлежит она ефрейтору Александру Егоровичу Осинцеву, 1912 года рождения, который ушел на фронт из города Ужур Красноярского края, где у него оставалась жена, Галина Афанасьевна Голоушкина. Чуть позже, 23 сентября 1942 года, у них родился сын — Юрий Александрович Осинцев, которые впоследствии уехал из города.

Служил ефрейтор Осинцев в 98 танковой бригаде, в составе которой участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда. В это время (в январе 1943 года) он и заслужил медаль «За отвагу», проявив мужество и героизм во время разведывательной операции.

Погиб Осинцев 18 августа 1943 года — обстоятельства смерти не известны.

Родственники Александра Осинцева или люди, владеющие информацией о них, могут обращаться в общественное поисковое объединение «Святой Георгий» или напрямую к его координатору по вопросам поиска людей Серафиме Труновой по телефону +7-931-271-90-56.

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