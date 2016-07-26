Преподаватели СФУ проведут для школьников выездной интенсив «Креативный Я»

В Сибирском федеральном университете стартовал набор для участия в интенсивной выездной школе «Креативный Я». Проведение интенсива приурочено к дням школьных каникул — с 29 октября по 3 ноября. Занятия будут проходить на базе лагере «Восток» в черте города. Стать участниками выездной школы смогут учащиеся 13-17 лет.

Школьников ожидают экскурсии на крупные промышленные предприятия Красноярска, знакомство с направлениями подготовки в СФУ, тренинги по командодействию, дизайн-мышлению, а также занятия, помогающие выстраиванию эффективной коммуникации и профориентационное тестирование.

По словам заместителя начальника довузовского управления СФУ Ольги Холостовой, школа «Креативный Я» пройдёт во второй раз.

«Первый раз в таком формате мы собирали учащихся год назад. Получили очень хорошие отклики, а, главное, поняли, что такой формат действительно работает на познание и самоопределение. Современный мир наполнен возможностями — мы приглашаем ребят такого возраста, в которым требуется сделать выбор. Кем ты можешь стать в будущем — снимать великолепные фильмы, исследовать новые виды бактерий, разрабатывать компьютерные программы? Школа нацелена на выявление сильных сторон ребёнка и помогает ему в формулировке установок на будущее».

Набор продлится до 20 октября. Дополнительная информация по телефону 8 (391) 296-42-46.