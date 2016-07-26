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Олимпиада СФУ «Бельчонок» открывает дополнительные возможности для абитуриентов
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Олимпиада СФУ «Бельчонок» открывает дополнительные возможности для абитуриентов

3 октября 18:05
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До 31 декабря пройдет первый отборочный этап уникальной олимпиады Сибирского федерального университета для школьников «Бельчонок». Она дает особые права при поступлении в вузы. Отборочный этап проходит только в дистанционной форме по регистрации в личном кабинете участника.

В этом учебном году олимпиада проводится по следующим предметам:

  • математика (2–11 классы);
  • информатика (2–11 классы);
  • физика (7–11 классы);
  • история (9–11 классы);
  • экономика (10–11 классы);
  • биология (9–11 классы);
  • география (5–11 классы);
  • обществознание (9–11 классы);
  • университетская олимпиада школьников «Бельчонок» химия (8–11 классы).

Победители и призёры олимпиады «Бельчонок» по предметам математика и информатика имеют особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета при поступлении в вузы, в том числе СФУ.

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Результаты олимпиады могут засчитываться в качестве наивысших результатов вступительных испытаний (100 баллов) по общеобразовательным предметам, соответствующим профилю олимпиады, на некоторые направления возможно поступление без экзаменов.

Указанное право сохраняется за абитуриентом в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. Победители и призёры олимпиады «Бельчонок» по предметам экономика, физика, обществознание, история, география и биология получают от 6 до 8 дополнительных баллов при поступлении в СФУ.

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