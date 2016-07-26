Горняки СУЭК обсудили перспективы развития отрасли с министром энергетики РФ

Молодые специалисты АО «СУЭК-Красноярск» приняли участие в мероприятиях Российской энергетической недели (РЭН), которая прошла в Москве с 3 по 7 октября по распоряжению правительства РФ.

Сегодня форум — это крупнейшая коммуникационная бизнес-площадка международного уровня в сфере энергетики. Традиционно здесь обсуждаются перспективы развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная и нефтехимическая, газовая, угольная промышленность. В текущем году в дискуссиях участвовали свыше 8 тысяч человек — представителей органов государственной власти, отраслевых компаний из более чем 70 стран мира, научного и экспертного сообщества, молодежи.

Важной частью программы РЭН стал так называемый «Молодежный день», а его ключевым событием — встреча «без галстуков» с министром энергетики РФ Александром Новаком. Глава Минэнерго обсудил с молодежью такие актуальные вопросы, как будущее энергетики, роль углеводородов, современные технологии и кадровый потенциал. По словам Александра Новака, энергетика — это драйвер экономического роста, и в отраслях ТЭК происходят значительные изменения.

«Идут работы над технологией беспроводной передачи энергии, повышением эффективности добычи углеводородов», — рассказал он. Роль углеводородов в мировом энергобалансе, по словам министра, также претерпит изменения. «Сейчас их доля составляет 85 процентов. Через 20 лет в абсолютном выражении добыча углеводородов будет увеличиваться. Вырастет и доля потребления электроэнергии», — пояснил министр.

Отвечая на вопрос представителей СУЭК о занятости в сфере ТЭК, Александр Новак отметил, что сегодня в отрасли работает 2,5 млн человек, и все профильные ВУЗы взаимодействуют с компаниями ТЭК. Министр допустил, что в силу роботизации и развития искусственного интеллекта некоторые виды современного труда в энергетике могут исчезнуть, но при этом появятся новые специализации.

Кроме встречи с главой Минэнерго, молодые специалисты СУЭК приняли участие в чемпионате инженерных кейсов «Case-In» и интерактивной сессии по разработке технологического прогноза развития ТЭК и энергоэффективности экономики России.

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В ходе сессии горняки предложили сосредоточить внимание на таких сферах, как углехимия и дальнейшее освоение отработанных месторождений путем оборудования на таких участках рекреационных зон. На предприятиях в Красноярском крае эти направления уже активно реализуются.

Так, Березовский разрез на протяжении последних лет удерживает позиции лидера в регионе по глубокой переработке угля: предприятие производит термококс и брикеты из него для коммунально-бытовых нужд и замещения традиционных углеродных материалов в электрометаллургии и кремниевом производстве. Разрез также является одной из экспериментальных площадок СУЭК, где на рекультивированных отвалах будет организована зона отдыха горожан с велосипедными дорожками и водоемами для рыбной ловли.

Подобный проект позволит не только дать «новую жизнь» рекультивированным площадям, но и популяризировать процесс угледобычи, показать экологичность угля, добавили в компании.