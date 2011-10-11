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Перевернувшемуся на машине пьяному водителю помогли очевидцы и спасатели
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В Красноярском крае

Перевернувшемуся на машине пьяному водителю помогли очевидцы и спасатели

11 октября 9:45
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На улице 9 Мая в Красноярске перевернулся пьяный водитель ВАЗа. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, одиночное ДТП произошло в 8:30 вечера 10 октября неподалеку от автосервиса по адресу ул. 9 Мая, 2и.

35-летний автомобилист не справился с управлением и наехал на препятствие — бордюрный камень. В результате машина опрокинулась и осталась лежать на крыше.

Перевертыш на ул. 9 Мая
Фото: vk.com/kraschp
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Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор показал 0,95 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В социальных сетях красноярцы рассказали, что водителя из машины доставали сотрудники МЧС. «Это место, где с Северного шоссе съезжаешь на 9 Мая. Был свидетелем это ДТП. Несся он, ударился о правое ограждение, откинуло до левого, там и остался. Хорошо, народ неравнодушный, много людей остановились, вызвали скорую. Лежал он в неестественной позе в перевернутой машине, никто не решался его вытаскивать, чтоб не навредить», — рассказал один из очевидцев.

Кроме водителя в этом ДТП никто не пострадал.

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