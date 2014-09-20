Водителей в России предлагают поделить на любителей и профи

Союз автошкол Москвы предложил разделить всех водителей на две категории: любители и профессионалы. Как сообщают «Известия», автошколы настаивают на дифференцированной выдаче прав и снижении требований для непрофессионалов. С таким предложением они обратились к главе ГИБДД Михаилу Черникову.

«Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся. А профессионалов можно готовить и получше», — заявил председатель Союза Александр Ачкасов.

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По его словам, учебную нагрузку для любителей можно снизить примерно на 30 %. А для профессионалов — речь идет в первую очередь о водителях грузовиков и автобусов — считают необходимым повысить требования и контроль. Для них предлагают внедрить электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных, а также ввести чипированные права, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль.

«Сейчас за нарушения отвечает владелец грузовика, а не водитель, — отметил Ачкасов. — А сам нарушитель, даже если его уволят с работы, спокойно устроится в другое место: там поработал два месяца, здесь — три. Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей. Их надо выявлять и после определенного числа нарушений лишать профессиональных прав — пусть на дачу на своей машине ездят. Тогда люди будут дорожить своей репутацией и своей работой. За рулем фур не будет пьяниц, наркоманов, хамов».

Эксперты уверены, что при этом необходимо дифференцировать и систему наказаний.