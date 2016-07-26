Эдхам Акбулатов оценил свою мэрскую программу в 47 млрд рублей

В эти минуты в горсовете Красноярска конкурсная комиссия отбирает кандидатов на пост главы города. Из десяти претендентов она должна выбрать минимум двух человек. А уже 24 октября сессия Горсовета выберет из них нового мэра.

Выступая перед конкурсной комиссией, Эдхам Акбулатов заявил, что для реализации его программы на посту мэра Красноярска нужны инвестиции 47 млрд рублей. Рассказывая об основных пунктах своей программы, он коснулся ряда моментов.

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Кто в Красноярске хозяин?

О дорогах:

В развитии транспортной системы сделать ставку на увеличение скорости перемещения по городу и повышения транспортной доступности всех его районов. Необходимо развивать систему магистралей непрерывного движения.

О строительстве:

Необходимо реализовать новую парадигму строительства, суть которой не только в синхронном развитии социальной инфраструктуры, но и создании центров притяжения (аквапарки, спортивные объекты и т. п.). Для того чтобы реализовать этот подход, в ряду прочего, необходимо ввести еще одну должность заместителя главы города, который будет курировать вопросы градостроительства.

О доходах города:

Источником доходов города должна стать растущая налоговая база. Необходимо снизить кредитное бремя, заменив коммерческие кредиты бюджетными. Решение задач развития муниципалитетов должно обеспечиваться государственным финансированием — хватит регионам кормить банки. Плюс, необходимо замкнуть на Красноярск кооперацию с нефтедобывающими предприятиями, что также позволит серьезно нарастить инвестиции в город и повысить его доходы.

О школах:

Строительство новых школ должно быть подчинено принципу перераспределения потоков учащихся. Школы должны отходить от обслуживания только своего участка, переключаясь на весь город.

О проблемах ЖКХ:

Отрасль жизнеобеспечения должна быть приоритетной для власти. Основная задача этих предприятий — не наполнение бюджета, а обеспечение безопасной и комфортной жизни горожан. Нам сегодня необходимы профессионалы в сферу управления этими предприятиями.

Следующим идет Владимир Егоров.