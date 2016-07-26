Буйный ачинец головой разбил окно в машине ДПС (видео)

В городе Ачинске Красноярского края задержанный пьяный водитель разбил окно в патрульной машине ДПС. 22-летнего молодого человека за рулем автомобиля Lada Granta остановили в одном из дворов жилого микрорайона города минувшей ночью, 11 октября. В результате медицинского освидетельствования автоинспекторы установили, что он пьян. На ачинца составили административный протокол за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Водитель, который в это время находился в патрульной машине, заметил, что его автомобиль собираются эвакуировать. Молодой мужчина возмутился и стал требовать, чтобы его Lada оставалась на месте.

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Водитель кричал и угрожал сотрудникам полиции, после чего стал выбираться из служебной машины. Молодой человек вел себя неадекватно и ударом головы повредил окно в автомобиле инспекторов.

За неповиновение требованиям сотрудников полиции на автомобилиста составили второй административный протокол.