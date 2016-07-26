«Ночью по Красноярску ездили 11 пьяных»: полицейские неожиданно устроили облаву в будний день

Инспекторы красноярского полка ДПС впервые в 2017 году провели массовую проверку автомобилистов на трезвость в середине рабочей недели. Обычно рейд «Нетрезвый водитель» с перекрытием проезжей части проводят в выходные дни, но в этот раз полицейские решили изменить порядок работы.

Они устроили облаву на пьяных в ночь со вторника на среду на проспекте Металлургов, в районе дома № 9. «Такое решение было принято на основе анализа аварийности — с начала года на данном участке произошло 4 ДТП с участием нетрезвых водителей. В рейде было задействовано 4 автопатруля, 8 инспекторов ДПС, а также 5 представителей добровольной народной дружины», — рассказали в пресс-службе полка.

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За два часа в этом месте удалось вычислить двух водителей в состоянии опьянения. Всего же за ночь красноярские дорожные полицейские задержали 11 нетрезвых автомобилистов. 9 нарушителям грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2 лет, а двум водителям грозит уголовная ответственность, так как ранее они уже привлекались за пьяную езду.

В ближайшее время полицейские пообещали провести такой рейд в дневное время и опять посреди недели.