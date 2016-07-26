Претендент на пост мэра Красноярска Александр Южанников хочет убрать заводы из города

В эти минуты в горсовете Красноярска конкурсная комиссия отбирает кандидатов на пост главы города. Из десяти претендентов она должна выбрать минимум двух человек. А уже 24 октября сессия Горсовета выберет из них нового мэра.

В своем выступлении очередной претендент на пост главы Красноярска Александр Южанников объявил, что хочет вернуть прямые выборы мэра и вынести производства за черту города.



О целях:

Цель работы городской власти — создание высокого качества жизни горожан. И у красноярцев есть все ресурсы для этого — кадры, университеты, наука, промышленность, логистические особенности.

О приоритетах:

Красноярску нужна стратегия развития на 20-30 лет, причем базироваться она должна на новых постулатах. Те цифры, которые сегодня озвучиваются, известны всем, и они не смогут радикально вырасти. Нужны другие ориентиры.

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О производствах:

Все производственные предприятия должны быть вынесены за пределы Красноярска. Это позволит снизить экологическую нагрузку на город. Быстро решить этот вопрос вряд ли получится, но видеть эту проблему нужно.

О молодежи:

Нужно удерживать в городе талантливую молодежь. Один из основных моментов — обеспечить их жильем. Но не строить за счет бюджета (это бесперспективно), а привлекать строителей, которые будут строить жилье и сдавать его молодым специалистам в аренду по льготным ценам.

О выборах:

Надо вернуться к прямым выборам мэра. Если бы горожане сами выбирали городского голову, у того была бы и большая ответственность, и доверие к нему было бы выше. А это очень важно для любого гражданина.

Пятым готовится выступать Юрий Тяжельников.