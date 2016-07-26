«Енисей-СТМ» сразится в Красноярске с девятикратным чемпионом Франции

13 октября «Енисей-СТМ» третий раз в своей истории стартует в групповом этапе Кубка Вызова. Первый соперник «тяжёлой машины» — французский регбийный клуб «Уньон Бордо-Бегль» (Union Bordeaux Bègles​).

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За два года участия в Кубке Вызова «Енисей-СТМ» сыграл 12 матчей, из них выиграл 4 домашних. К очередному розыгрышу подошел в статусе восьмикратного чемпиона Росси. Соперник сибиряков — девятикратный чемпион Франции, участник элитного дивизиона сильнейшей лиги своей страны.

В новом сезоне соперник «Енисея-СТМ» в национальном чемпионате выступает очень успешно. В крайнем туре «Бордо» обыграл «Тулон», финалиста последнего чемпионата Франции, со счетом 30:27. Ранее «жирондинцы» взяли верх и над прошлогодним победителем Кубка Вызова — клубом «Стад Франсе» — 30:10.

Матч «Енисей-СТМ» — «Бордо» пройдет, в пятницу, 13 октября на стадионе «Красный Яр» (ул. Маерчака, 57), начало в 15:00.