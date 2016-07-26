Пропавшую красноярскую студентку отыскали в Москве

18-летнюю красноярку Марию Жесткову, которая пропала днем 9 октября, нашли в Москве. Девушка поехала в гости к родственникам, но побоялась сообщить об этом матери.

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Напомним, студентка СибГАУ не появилась в понедельник на занятиях и не вернулась домой. При этом она не отвечала на сообщения в соцсетях и звонки. Мать девушки уверяла, что дочь не могла просто так уехать, не предупредив, поэтому она сразу заподозрила, что с ней случилась беда.

Сегодня волонтеры сообщили, что девушка жива и здорова. Как рассказала Newslab.ru руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, студентка улетала в Москву. Она не рассказала о своих планах матери, так как боялась, что она не отпустит ее. Сообщается, что в столице девушка гостит у родственников.