«Максимальный репост!»: в Красноярске при загадочных обстоятельствах пропала студентка

Волонтеры и полицейские разыскивают 18-летнюю жительницу Красноярска Марию Жесткову. Девушка пропала 9 октября. Она ушла из дома по улице 9 Мая и с 4 часов дня перестала выходить на связь в соцсетях, телефон ее был недоступен, на занятиях в институте она не появилась. К полуночи, когда студентку не удалось найти, родные и близкие забили тревогу.

Как рассказала Newslab.ru руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, к сегодняшнему утру найти девушку так и не удалось. Василишина также особо подчеркнула, что ранее Мария не уходила из дома надолго и для нее не свойственно такое поведение.

«Обращаемся к ее одногруппникам и друзьям! Все, кто видели Машу в день пропажи, с кем она разговаривала по телефону или переписывалась, пожалуйста, позвоните волонтерам по телефону 8-950-996-60-66 (круглосуточно) или в отдел полиции № 11 по телефону 266-74-23», — призвали волонтеры.

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Приметы разыскиваемой: на вид 18-20 лет, рост 163 см, худая, глаза голубые, ресницы нарощенные, волосы прямые, ниже плеч. Была одета в розовую шапку, синий шарф, зеленое пальто с черной кожаной вставкой, платье, черные капроновые колготки, черные гетры и коричневые сапоги. При себе у нее была черная небольшая сумка через плечо, паспорт и деньги.

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