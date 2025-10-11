Претендент на пост мэра Красноярска Татьяна Панкрац собирается строить постиндустриальный город

В эти минуты в горсовете Красноярска конкурсная комиссия отбирает кандидатов на пост главы города. Из десяти претендентов она должна выбрать минимум двух человек. А уже 24 октября сессия Горсовета выберет из них нового мэра.

Очередной кандидат в мэры Красноярска Татьяна Панкрац уверена, что будущее города в его постиндустриальном укладе.

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О подходах к развитию:

Сегодняшняя власть строит Красноярск как многофункциональный город — укрупняет школы, больницы и т. п. Тогда как стоило бы разделить город на зоны, которые уже развивать сообразно их назначению. Это позволило бы повысить качество жизни в Красноярске. Да и вообще, Красноярск должен стремится к постиндустриальному укладу, хотя в сегодняшней ситуации он все дальше от него.

О кадрах:

Структура муниципалитета должна быть гибкой и адаптироваться под конкретную экономическую ситуацию в стране, только так кадры станут действительно эффективным инструментом решения муниципальных задач.

О здравоохранении:

Качество медицинских услуг в Красноярске падает. Многое уходит в коммерцию, а бесплатная медицина теряет позиции. Оптимальным выходом в такой ситуации является развитие партнерства муниципалитета с частными клиниками.

О школах:

Укрупнение школ приводит к тому, что образовательная среда становится все менее комфортной, а из-за их профилирования, детей приходится возить через весь город. Избежать этого можно в случае если строительство и ремонт школ должны согласовываться с состоянием микрорайонов и планами их развития.

Пришла очередь Владимира Владимирова.