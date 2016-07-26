Молодые художники украсили красноярскую набережную граффити

На подпорных стенах левобережной набережной Красноярска появилось граффити молодых художников.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, художественное оформление носит название «Отражение окружающей среды» и «Лес на берегу». Рисунки выполнены в двух разных техниках.

По словам авторов арт-объекта «Отражение окружающей среды», это проект супрематической композиции — сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур на стене. Она условно разбита на две композиции абстрактных геометрических тел, которые задумывались авторами как отражение окружающей среды. Общий цвет фона — голубой (символизирует небо, облака). Левая часть — зелёные оттенки (природа), а правая часть — синие оттенки (вода в реке Енисей).

Несмотря на долгую и кропотливую работу авторов, данный проект уже успел стать жертвой вандалов и был испорчен. Но художники не опустили руки и всё-таки успели в срок довести работу до конца. Теперь проект закончен и стал единым целым в общей концепции оформления подпорных стен набережной.

«Во время нашей работы над реализацией проекта отзывы горожан, проходящих мимо, были разными. Кому-то симпатизировала серая стена, кому-то нравилось, что здесь идёт работа, и появляется что-то новое. По итогу, все проходящие остались довольны. И даже те, кто изначально были против, высказали своё одобрение и отмечали актуальность такого рода проектов. Многим казалось, что стиль рисунка будет выдержан в духе 60-х годов. Но ведь в том и интерес, что каждый видит своё и трактует так, как ему это нравится», — рассказала автор проекта, Анна Коява.

Также нижний ярус левобережной набережной украсил арт-объект «Лес на берегу». Теперь эта законченная композиция представляет собой место для прогулки. Авторы постарались как можно шире отразить флору и фауну красноярского заповедника «Столбы».

Материалы по теме Фоторепортаж: Топ-9 уличных шедевров Красноярска Современное искусство в наследство горожанам

«Роспись стены окончена, и мы очень довольны результатом. Особенно хорошо, что уложились до ухудшения погоды. Нам никто не мешал во время реализации проекта, а даже наоборот, несколько человек, обычных горожан, поучаствовали в росписи. Интересно ещё то, что во время исполнения работы у нас были даже зрители. Некоторые местные жители каждый день приходили понаблюдать за ходом работы. Теперь место оживленно. Спасибо тем, кто нам помогал и поддерживал нас», — рассказывает автор Александр Яровиков.

Оба проекта принимали участие в конкурсе «ИСКРА» в номинации «Художественное оформление», где авторам было предложено творческое оформление вертикальных городских пространств, а именно, подпорной стенки на набережной реки Енисей.