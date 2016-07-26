На красноярской набережной укладывают трехцветную брусчатку

На левобережной набережной Красноярска продолжается благоустройство.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас на верхнем ярусе набережной продолжается укладка трехцветного брусчатого покрытия.

«По задумке проектировщиков, новая прогулочная зона соединится под Коммунальным мостом с Александровским бульваром, и на верхнем ярусе набережной у жителей появится большая площадка для прогулок от Речного вокзала до ул. Диктатуры Пролетариата», — отметил директор «Центра спортивных клубов» Александр Митрошкин.

На втором участке (от ул. Декабристов до ул. Диктатуры Пролетариата) уже выполнено резиновое покрытие для детских и спортивных площадок.

«В районе Белого города таких площадок будет четыре. На одной из них появятся уличные тренажёры: брусья, платформы для жима, степ и другие. На остальных мы разместим качели, игровые комплексы и модули, канатную конструкцию. Сейчас для площадок подготовлено основание, в конце октября ожидаем поставку снарядов и приступим к их установке. Кроме того, в районе ландшафтного парка предусмотрены ещё три площадки», — рассказал главный инженер МАУ «ЦСК» Евгений Ивашин.

Материалы по теме «Симпатично, но непрактично»: красноярцы раскритиковали лавочки для набережной

На деревянных спусках к воде установлены оградительные перила для безопасности горожан. Под Коммунальным мостом завершили установку новой сцены, рядом с которой находятся небольшие трибуны и тумбы, — они будут расставлены в виде амфитеатра.

Отметим, регулярно работы подрядчиков на левобережной набережной проверяет Общественный комитет, в который вошли обычные горожане. Присоединиться к инспекциям может любой красноярец. Они проходят каждый четверг в 16.00 (12 октября место встречи — под Коммунальным мостом).