Волонтеры прекратили поиск пропавшей 16-летней девушки

В Богучанском районе Красноярского края прекратили поиски девушки, пропавшей в поселке Пинчуга по пути домой. В июне прошлого года 16-летняя Татьяна возвращалась от подруги и пропала. Больше года ее безуспешно искали родственники, волонтеры и полиция. Следователи подозревали, что девушку могли убить, и проверяли на причастность к преступлению местных жителей.

9 октября 2017 года в поселке обнаружили останки неустановленного человека, которые могут принадлежать пропавшей девушке, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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Как рассказала руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, родственники пропавшей девушки не сомневаются, что останки принадлежат Татьяне, поэтому попросили остановить распространение информации о ее поиске в социальных сетях.

Назначена экспертиза найденных останков, расследование уголовного дела продолжается.