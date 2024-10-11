Претендент на пост мэра Красноярска Владислав Логинов хочет пересадить автовладельцев на общественный транспорт

В эти минуты в горсовете Красноярска конкурсная комиссия отбирает кандидатов на пост главы города. Из десяти претендентов она должна выбрать минимум двух человек. А уже 24 октября сессия Горсовета выберет из них нового мэра.

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Очередной претендент Владислав Логинов пообещал победить точечную застройку и пересадить людей с автомобилей на автобусы.

О строительстве:

Точечная застройка очень беспокоит красноярцев. Люди не могут (да и не хотят) мириться с этим и протестуют. Нужно отдавать предпочтение комплексным решениям, потому что только они гарантируют высокое качество жизни.

Об озеленении:

Сегодня сформировался четкий запрос на увеличение количества деревьев в Красноярске. При этом реализация таких проектов не требует бюджетного финансирования — реализовывать их можно с помощью крупных компаний, базирующихся в городе. Они, кстати, готовы к этому и даже сами выступают с такими инициативами.

О пробках:

Жители города должны пересесть с личного транспорта на общественный. Только так можно решить проблему перегруженности красноярских улиц. Но для этого необходимо привести общественный транспорт в состояние максимальной эффективности.

О школах:

Мы не можем оперативно построить все необходимые школы. Для решения проблемы перегруженности школ нужен комплексный подход. К примеру, дополнительное образование должно даваться не на площадях школ, а на внешних ресурсах. Строить же школы можно по прежней схеме, когда застройщик возводит здание, а город его выкупает.

О ларьках:

К размещению павильонов нужно менять подходы. Хватит подписывать разрешения пачками — нужен индивидуальный подход к каждому такому объекту. Это именно то, о чем сегодня говорят многие предприниматели.