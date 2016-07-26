Почти 50 тысяч красноярских школьников примут участие в предметной олимпиаде

В красноярских образовательных учреждениях стартовали школьные этапы предметных олимпиад, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Свои знания проверят порядка 90 % учеников 5-11 классов, около 50 тысяч человек. По результатам «школьной» проверки знаний определятся участники муниципального, краевого и всероссийского этапов. Традиционно порядка 60 % победителей и призёров регионального этапа — красноярские школьники. В прошлом учебном году на всероссийской олимпиаде первые и призовые места заняли 5 учеников красноярских учреждений.

«Наилучшие результаты красноярские школьники демонстрируют в знании русского, английского и немецкого языков, химии, физики, астрономии, информатики, обществознанию. Отличные показатели во многом являются заслугой учителей. Высокое качество участия свидетельствует о системной работе по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в учреждениях. Особенно это касается физико-математического и инженерно-технического направлений, реализуемых в рамках функционирования специализированных классов на базе 36 общеобразовательных учреждений нашего города», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Олимпиада проводится по 21 дисциплине, в том числе, по астрономии, мировой художественной культуре, физкультуре, технологии (труд). Высокие результаты в подготовке школьников демонстрируют гимназии № 1 «Универс», 2, 3, 6, 7, 13, лицеи № 6 «Перспектива», 7, 9 «Лидер», 10, школы № 1, 4, 5, 7, 10, 17, 34, 69, 70, 76, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152.

Задания по физкультуре разделены на две части — теоретическую и практическую. Чтобы добиться высокого результата, детям нужно знать основные «спортивные» исторические факты, знать технику выполнения тех или иных упражнений, правила командных игр и многое другое.

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Например, у школьников могут спросить что такое бобышка или экехирия, назвать интервалы отдыха между выполнением упражнений, знать, чем обусловлен тренирующий эффект физических упражнений и многое другое.

Практические испытания включают в себя гимнастику, спортивные игры, лёгкую атлетику. Гимнастический комплекс может включать в себя, например, кувырки, прыжки, перевороты, сальто. Среди спортивных игр — футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, флорбол. Среди легкоатлетических испытаний — спортивная ходьба, челночный бег, прыжки в длину, бег по бревну, «змейка», метание мяча и многое другое.