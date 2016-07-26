Красноярские нефтяники стали лучшими в бурении скважин

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» получила премию НК «Роснефть» за достижения в области разведки и добычи углеводородов. Проект красноярских нефтяников «Бурение с регулируемым давлением с закачкой азота на Юрубчено-Тохомском месторождении» стал победителем в номинации «Бурение, зарезка боковых стволов и закачивание».

Уникальное геологическое строение месторождения с наличием полостей и трещин в породе позволяет специалистам компании применять нестандартные решения в бурении. Передовые технологии увеличивают коэффициент извлечения нефти из такого пласта, повышает эффективность разработки месторождения, а также обеспечивает высокую экономическую эффективность проекта, его технологическую и экологическую безопасность.

Основной особенностью системы бурения с регулируемым давлением является закачка в пласт инертного газа — азота, что понижает гидростатическое давление бурового раствора до необходимого уровня. В ходе опытно-промышленных работ специалисты пробурили 7 скважин, ещё две находятся в работе.

Достигнутые дебиты нефти по этим скважинам на 70 % выше дебитов соседних скважин. В 2017 году технологией планируется охватить 40 % горизонтальных скважин, с увеличением в 2018 году до 70 %.

Сейчас на территории Юрубчено-Тохомского месторождения пробурено 48 горизонтальных эксплуатационных скважин, 44 из них уже испытаны. С начала бурения на месторождении в Эвенкии удалось увеличить скорость проходки на 180 %, достигнув показателей в 1198 м/ст. мес.

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Благодаря большим дебитам и высокому качеству нефти месторождение является одним из перспективных центров нефтегазодобывающей промышленности и ключевых развивающихся проектов НК «Роснефть» в Восточной Сибири.

С 2014 года АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», перешло в активную фазу реализации инвестиционного проекта освоения расширенного первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения, расположенного в Эвенкийском районе Красноярского края. С ноября 2016 года ВСНК ввела первую очередь объектов обустройства месторождения и начала опережающие поставки нефти в систему магистрального нефтепровода «Куюмба—Тайшет».