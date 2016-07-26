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«Красноярскнефтепродукт» обеспечил северян топливом на предстоящую зиму
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«Красноярскнефтепродукт» обеспечил северян топливом на предстоящую зиму

16 октября 9:50
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Генеральный директор «АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов

Об итогах завоза-2017 рассказал генеральный директор «АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов. В этом году КНП поставил северянам 45 тысяч тонн дизельного топлива, бензина и масел более чем на 2 млрд рублей.

На протяжении ни одного десятка лет КНП выполняет важнейшую социальную функцию — обеспечивает нефтепродуктами население и предприятия труднодоступных северных территорий края. Вот и в этом году жители Мотыгинского, Туруханского, Северо-Енисейского районов, а также Эвенкии и Таймыра благодаря Красноярскнефтепродукт получили необходимый запас ГСМ на зимний период.

Завоз в большинство районов Крайнего Севера возможен исключительно по воде и в короткие сроки. Чаще это весенний период, когда вода в реках поднимается за счет таяния льдов. На то, чтобы успеть поставить груз, в таких случаях есть всего две недели.

«Прежде всего, это поселки Куюмба, Мирюга, Полигус, Ошарово Эвенкийского муниципального района, это село Хатанга — один из самых северных населенных пунктов России. Никаким другим видом транспорта, кроме водного, груз туда доставить невозможно. Навигация в Эвенкию самая ранняя, начинается в мае, в период половодья. В Хатангу, наоборот, поставляем в конце августа — начале сентября, когда открывается Хатангский залив. Крайняя точка, куда завозится наше топливо по Енисею, — остров Диксон», — сказал Андрей Чернов.

Сотрудники КНП на загрузке топлива перед стартом навигации
Фото предоставлено АО «Красноярскнефтепродукт»
Нефтебаза позволяет накапливать до 100 тысяч тонн нефтепродуктов
Фото предоставлено АО «Красноярскнефтепродукт»
Трубопроводы для передачи топлива
Фото предоставлено АО «Красноярскнефтепродукт»
Старт навигации по Енисею
Фото предоставлено АО «Красноярскнефтепродукт»

Северный завоз — стратегически важная задача, от которой зависит жизнедеятельность северных районов в зимний период, подача тепла и электроэнергии. Для Игарки, например, КНП — единственный поставщик топлива.

«Для наших жителей, для наших предприятий это жизненно важно. Надо понимать, что мы бы даже отопительный сезон в Заполярье начать не смогли, потому что элементарно для доставки угля в котельные нужно топливо, и оно есть исключительно благодаря КНП. Я уже не говорю про топливо для авиации. Я 10 лет живу в Игарке, и ни разу завоз сорван не был. Это говорит, прежде всего, о профессионализме людей, которые работают на предприятии. Правильно рассчитать логистику, организовать доставку, погрузку-выгрузку в сжатые сроки — огромное дело. От того, как пройдет завоз, зависит то, как мы проживем этот год», — отметил заместитель главы города Игарка Дмитрий Токмашев.

Резервуары нефтебазы в поселке Абалаково Енисейского района
Фото предоставлено АО «Красноярскнефтепродукт»

К началу навигации Красноярскнефтепродукт накапливает необходимый объем ресурсов на нефтебазе, расположенной в поселке Абалаково Енисейского района. Сам процесс поставки топлива происходит в тесном и отлаженном сотрудничестве с Енисейским речным пароходством.

«Подготовительные работы для обеспечения качественной доставки грузов в весенний навигационный период начинаются еще зимой, — отмечает руководитель управления грузовой и коммерческой работы АО „ЕРП“ Рашид Хакимулин. — Реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение полной готовности флота пароходства. Это и закуп необходимых товарно-материальных ценностей для проведения ремонта судов, и работа с потенциальными грузоотправителями. Пункты назначения нефтеналивных грузов, которые пароходство перевозит по заказам КНП, расположены на берегах рек Подкаменная и Нижняя Тунгуски. Это сложные для судовождения притоки Енисея. Организация экспедиционного завоза грузов туда требует от капитанов и экипажей судов огромной ответственности и высокопрофессионального подхода».

Танкер Енисейского речного пароходства «Виктор Астафьев»
Фото предоставлено АО «Енисейское речное пароходство»

Объем нефтепродуктов, поставляемый КНП в северные филиалы, не снижается год от года. Сокращений на севере не происходит, напротив, открываются и развиваются месторождения, строятся новые объекты.

Заход судов на Подкаменную Тунгуску
Фото предоставлено АО «Енисейское речное пароходство»
Подкаменная Тунгуска в половодье
Фото предоставлено АО «Енисейское речное пароходство»
Танкер «Петр Щетинкин» перед уходом на север
Фото предоставлено АО «Енисейское речное пароходство»
Нефтебаза на севере Красноярского края
Фото предоставлено АО «Енисейское речное пароходство»

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«Стратегически важные поставки в крае доверяются только надежным поставщикам, проверенным годами. И мы рады, что относимся к их числу. За период навигации в этом году было отгружено более 100 с лишним судов с нефтепродуктами в разные районы края», — заключил генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт».

Добавим, Красноярскнефтепродукт — крупнейшая сеть АЗС в Красноярском крае, охватывающая 138 автозаправочных станций и 11 нефтебаз.

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