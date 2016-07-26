На севере края умер малыш с симптомами ОРВИ

В Норильске проводят доследственную проверку по факту смерти годовалого мальчика, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю.

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7 октября ребенка с симптомами острой респираторной вирусной инфекции на машине скорой помощи доставили в Норильскую межрайонную больницу № 1. В ходе лечения 8 октября состояние больного резко ухудшилось. Мальчика перевели в реанимационное отделение этой же больницы, где вечером 11 октября он скончался.

Обстоятельства смерти сейчас выясняют следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в ходе которого будет исследован вопрос о качестве и своевременности оказания медицинской помощи. «В следственные органы поступила информация по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи годовалому ребенку. По данному факту начата доследственная проверка», — пояснили в управлении.