СГК завершила строительство теплосетей для хирургического корпуса

Сотрудники Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в структуру СГК) завершили строительство нового участка теплосети в зоне возведения хирургического корпуса Краевой клинической больницы — объекта XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.

Протяженность новой тепломагистрали составила 300 м (в двухтрубном исчислении). Тепло по ней поступает во все существующие объекты больницы — лечебные корпуса, стационар, общежития для медицинского персонала. Новое здание, возводимое компанией УСК «Сибиряк», после завершения строительства также будет подключено к построенному участку теплосети. Суммарная тепловая нагрузка нового корпуса с несколькими пристройками, в том числе поликлиникой и приемным покоем, составит почти 12 гкал/ч.

В Сибирской генерирующей компании особый подход к работам по подключению строящихся зданий, с одной стороны, это выполнение важной задачи — обеспечить готовность Красноярска к событию мирового уровня, а с другой — дать городу необходимые ресурсы для дальнейшего роста, отметили в компании.

«Возводимые объекты не только будут радовать красноярцев и гостей города во время Универсиады, но и продолжат служить красноярцам после завершения этого масштабного международного события, — рассказывает директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель. — Строительство инфраструктуры открывает широкие возможности для развития города. Для наших предприятий это подключение новых районов, которые появятся по соседству с объектами Универсиады. Все новые сети рассчитаны на перспективу увеличения отпуска тепла. Для этого у компании есть резервы мощностей на всех красноярских ТЭЦ».

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На время строительства нового участка трубопровода снабжение потребителей горячей водой и теплом осуществлялось по временному участку трубопровода. К разбору существующих сетей специалисты КТТК приступили в середине июля. Демонтаж позволил генеральному подрядчику по строительству хирургического корпуса больницы начать возведение цокольного этажа.

Сибирская генерирующая компания обеспечит теплом девять объектов Всемирных студенческих игр в Красноярске. Это не только медицинские корпусы, но и спортивные комплексы, общежития для гостей. Суммарная тепловая нагрузка, которую СГК предоставит этим зданиям, составляет около 30 гкал/ч.