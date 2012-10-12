В красноярском управлении образования устроили обыск

В главном управлении образования Красноярска проводят обыски и изымают документы. Информацию об этом Newslab.ru подтвердили в следственных органах и самом управлении. Причины следственных действий пока не разглашаются.

Некоторые СМИ также рассказали, что следователи приходили и в красноярскую школу № 144 (40 лет Победы, 24), а также в территориальный отдел управления образования по Советскому району.

Со ссылкой на источники журналисты сообщают, что эти обыски могут быть связаны с гибелью 16-летней школьницы в заповеднике «Столбы» в сентябре 2016 года. Напомним, девочка упала со скалы с большой высоты. В заповедник она пришла вместе с одноклассниками, подростков сопровождал учитель. Сообщалось, что уголовное дело по статье «Халатность» на преподавателя так и не завели. Сейчас эти делом занимается Пятое следственное управление (город Новосибирск).

Ранее с этим же делом связывали отстранение от должности главы ГСУ СК по Красноярскому краю Игоря Напалкова. На этой неделе в СМИ появилась информация, что проверка закончилась и он вернулся к исполнению своих обязанностей, но в самом ведомстве официальных комментариев по этому поводу пока не дают.