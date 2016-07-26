Центробанк ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

С сегодняшнего дня, 12 октября, Центробанк вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них выбрали по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе красноярского отделения Центробанка, первыми новые банкноты получат жители Крыма и Дальнего Востока, далее купюры поступят в другие регионы страны. Когда конкретно они появятся в Красноярском крае, неизвестно. По одной из версий, это произойдет в декабре этого года.

Основной цвет банкноты номиналом 200 рублей — зеленый. На ней размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен вантовый мост на остров Русский во Владивостоке, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области.

Символ рубля на купюрах появляется в нескольких местах: на защитной нити и в микроизображениях. Также на обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой купюры имеется QR-код, который содержит ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

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Напомним, символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. На него прислали более 5 тысяч заявок, из этого списка выбрали 10 финалистов. На последнем этапе конкурса больше всего россиян проголосовали за символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала «Россия 1».