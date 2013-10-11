Жителям России предложили придумать название ледовой арены для Универсиады-2019

Жителей России приглашают принять участие в открытом конкурсе на название нового спортивного объекта, который появится в Красноярске в преддверии Зимней универсиады-2019. Ледовая арена, рассчитанная на 3 500 мест, возводится на ул. Партизана Железняка и будет использоваться как площадка для проведения соревнований по хоккею с шайбой.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Название спортивного объекта должно состоять не более чем из двух слов и может быть связано с хоккеем, географическим расположением или формой спортивного объекта. Предложить свое название и ознакомиться с полным списком рекомендаций и ограничений можно на официальном сайте XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Прием заявок продлится до 30 октября 2017 года.

После завершения первого этапа экспертная группа, куда войдут представители сферы брендинга и нейминга, органов исполнительной, законодательной власти Красноярского края и спортивной общественности отберут 5 лучших названий.

Затем с 20 ноября по 10 декабря в официальной группе Зимней универсиады-2019 во «Вконтакте» пройдет открытое интернет-голосование на выбор лучшего названия из пяти финальных вариантов. Победитель конкурса получит денежный приз и сувениры с символикой предстоящих Студенческих игр.

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Организаторами конкурса являются министерство спорта Красноярского края, Региональный центр спортивных сооружений, Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, а также региональное отделение «Союза дизайнеров России».

Ледовая арена на ул. Партизана Железняка является одним из объектов Зимней универсиады-2019 рассчитана на 3 500 мест и включает в себя основную и тренировочную ледовые арены, размером 28 на 60 м. В период проведения игр здесь пройдут соревнования по хоккею среди мужских команд. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2018 году