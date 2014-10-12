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Автоинспекторы снова смогут проверять водителей на любом участке дороги
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Автоинспекторы снова смогут проверять водителей на любом участке дороги

12 октября 18:49
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МВД России опубликовало финальную версию регламента, который определяет поведение сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей вне стационарных постов, сообщает издание ТАСС.

Напомним, информация о том, что автоинспекторы снова смогут останавливать и проверять машины на дорогах, появилась в середине июля 2017 года. Тогда заместитель главы МВД России Александр Горовой назвал ошибкой принятый 5 лет назад приказ, который запрещал полицейским останавливать транспорт для проверки вне стационарных постов.

Документ вступает в силу 20 октября, с этого времени руководители подразделений ДПС смогут самостоятельно выбирать места для надзора за соблюдением ПДД. Также в документе сказано, что при надзоре за дорожным движением с использованием патрульной машины она должна быть хорошо видна участникам дорожного движения.

Отмечается, что автомобилисты смогут предъявить сотруднику полиции, который остановил их, не только бумажный полис ОСАГО, но и электронный, однако его следует показывать в распечатанном виде. Сотрудники ГИБДД при этом должны обращаться с нарушителями вежливо и не хамить.

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Места для размещения нарядов ДПС будут определять на основе анализа аварийности на трассе и на потенциально-опасных участках на улицах городов.

По мнению авторов документа, нововведение позволит повысить профилактическое воздействие на участников дорожного движения.

Горовой Александр Владимирович
Горовой Александр Владимирович
Первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции

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