«КрасКом» представил программу развития сетей

«КрасКом» представил департаменту горхозяйства Красноярска инвестиционную программу развития водопроводно-канализационного хозяйства города на 2018-2022 годы.

Специалисты «КрасКома», красноярского института «Водоканалпроект», Союза строителей и министерства строительства и ЖКХ полгода совместно работали над новой «Инвестпрограммой в сфере водоснабжения и водоотведения Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2018–2022 годы» по техническому заданию городской администрации.

В число приоритетных направлений развития инженерной инфраструктуры согласно Генеральному плану города на предстоящие пять лет вошли: новые сети для стройплощадок «Солонцы-2», «Мясокомбинат», «Солнечный» и «Тихие зори», реконструкция левобережных очистных станций и водопроводных насосных на правобережной части Красноярска, а также увеличение пропускной способности напорных водоводов от насосной станции «Южная» до точки подключения сетей оснежнения Академии зимних видов спорта.