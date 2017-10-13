Жительница края вышла замуж за незнакомца

Жительница Уярского района Красноярского края вышла замуж за незнакомого ей мужчину, с которым не собиралась жить. Фиктивный брак выявила прокуратура Уярского района при проверке миграционного законодательства. Как оказалось, к местной жительнице обратился родственник, который попросил ее заключить брак с гражданином Таджикистана, чтобы иностранец мог получить гражданство РФ.

Женщина согласилась на фиктивный брак и расписалась с незнакомым ей человеком в ЗАГСе. При этом сама жительница Уярского района состоит в «гражданском браке» с другим человеком. Проверка показала, что новоиспеченные супруги совместное хозяйство никогда не вели, жить вместе и создавать семью не планировали.

По заявлению прокурора Уярский районный суд признал брак между гражданином Таджикистана и гражданкой РФ недействительным.

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Кроме того, при проверке обнаружилось, что женщина не в первый раз нарушает миграционное законодательство. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе краевой прокуратуры, она прописывала у себя мигрантов, уже установлен один факт незаконной регистрации. В пресс-службе пояснили, что человек, которого прописала на своей жилплощади женщина, не являлся ее мужем.

За фиктивную регистрацию иностранца на жительницу Уярского района заведено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ. В настоящее время расследование продолжается.