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Более 30 персонажей фильмов и комиксов покажут на Сибирском конкурсе косплея
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Более 30 персонажей фильмов и комиксов покажут на Сибирском конкурсе косплея

13 октября 13:16
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В субботу в Красноярске в третий раз пройдет Сибирский конкурс косплея. Мероприятие состоится 14 октября на выставке информационных технологий «itCOM», которая открылась накануне в МВДЦ «Сибирь».

Начнется конкурс в 14.30. Участвовать в зрелищном косплей-дефиле будут более 30 участников, которые переоденутся в костюмы известных персонажей фильмов, аниме, видеоигр, комиксов. Помимо косплей-шоу посетителей ждут фотозоны с участниками конкурса, тематический бар и большая ярмарка geek-культуры, на которой представят комиксы, значки, бижутерию и другие тематические атрибуты.

Участники косплея-2016
Фото: Виктория Синицина
Косплей-дефиле этого года состоится в субботу, 14 октября, на выставке в МВДЦ «Сибирь»
Фото: Виктория Синицина
Более 30 участников переоденутся в костюмы известных персонажей фильмов, аниме, видеоигр, комиксов
Фото: Виктория Синицина
Помимо косплей-шоу посетителей ждут фотозоны с участниками косплея
Фото: Виктория Синицина
Также для красноярцев будет работать тематический бар и большая ярмарка geek-культуры
Фото: Виктория Синицина

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В субботу здесь также пройдут гранд-финалы киберспортивного чемпионата Giga games-2017, в которых сразятся сильнейшие команды из разных городов Сибири. Кроме того, посетителей на выставке ждут площадки виртуальной реальности, зона консольных игр, конкурсы, игры и подарки.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Для детей до 12 лет вход свободный.

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