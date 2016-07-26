В Красноярске открылся юбилейный форум itCOM

В красноярском МВДЦ «Сибирь» торжественно открылся XV юбилейный форум «itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации». Для гостей и участников запланирована масштабная программа мероприятий: от конференций по SMM и криптовалюте до крупнейшего кибертурнира и косплей-шоу.

Открывая мероприятие, руководитель управления информатизации и связи администрации Красноярска Андрей Карасев отметил:

«Сегодня здесь присутствуют те, кто формирует лицо современных it-технологий не только нашего края, но и всей страны. Участники съехались из разных регионов от Южно-Сахалинска до Калининграда. Традиционно первый день собирает деловую аудиторию — для нее предусмотрена целая серия серьезных мероприятий. Но чтобы полностью окунуться в атмосферу itCOM, необходимо присутствовать здесь все три дня. В субботу площадка соберет огромное количество наших пользователей. Я надеюсь, что все — и сами участники, и посетители останутся под впечатлением, узнают что-то новое и приобретут массу полезных контактов».

Уже третий год подряд в красноярском форуме принимает активное участие почетный гость, руководитель департамента информатизации и связи администрации Новосибирска Александр Горнштейн. В приветственном слове он подчеркнул, что с каждым годом в itCOM принимают участие все больше молодых специалистов, и это, по его словам, хорошая тенденция.

«Третий год я приезжаю на это мероприятие, общаюсь с молодыми специалистами, вижу великолепные наработки. Хочу отметить, что самая большая ценность любого муниципалитета — это его жители, так вот самая большая ценность IT-технологий — это айтишники, которые их создают. Мы, как чиновники, думаю, правильно делаем, что поддерживаем такие мероприятия», — сказал Александр Горнштейн.

К гостям также обратился Владимир Кубарев, директор красноярского филиала ПАО «Ростелеком» — многолетнего партнера форума itCOM: «Я очень рад, что в Красноярске существует такая площадка для встреч. Наша отрасль настолько динамично развивается, что сегодня все говорят о цифровой России — от первого лица государства до каждого из нас. Эта площадка — возможность пообщаться, обменяться опытом, познакомиться с новыми техническими новинками, которые буквально вчера появились в отрасли».

Генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка», выступая с приветственным словом, отметил, что выставка проходит в краевой столице уже в 15-й раз.

«Безусловно, этот проект один из самых динамично развивающихся, потому что индустрия IT семимильными шагами движется вперед. Мы стараемся не отставать и представлять здесь самые последние разработки. На площадках форума поднимаются актуальные и проблемные вопросы отрасли. Надеюсь, что юбилейный форум станет полезным для всех, каждый сможет узнать для себя много нового, тем более что в этом году у нас много событий: интернет-форум, конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, чемпионат по онлайн-играм, конкурс косплея и многое другое. Приглашаю всех за положительными эмоциями и новыми знаниями», — сказал Артем Мурадян.

Форум будет работать до 14 октября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). В эти дни киберспортсменов и всех поклонников сетевых игр ждет главный кибертурнир года — Giga games Krasnoyarsk-2017. В субботу, 14 октября, состоится III Сибирский конкурс косплея: эффектные косплей-дефиле продемонстрируют 30 участников.

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13 и 14 октября пройдет I Сибирский Blockchain форум, на котором расскажут об эффективном биткоин-майнинге и об инвестициях криптовалюты. Для IT-специалистов и маркетологов состоится конференция «Красноярский интернет-форум», а для специалистов в сфере социальных медиа пройдет конференция «Сибирский SMM 4.0».

Также для посетителей работает выставка, где представлены актуальные IT-решения для автоматизации производственных и бизнес-процессов.

Время работы выставки: 12-13 октября: с 10.00 до 17.00, 14 октября: с 10.00 до 16.00. Стоимость билета — 100 рублей, детям до 12 лет — вход свободный.