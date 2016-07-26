В Красноярске накрыли цех по производству поддельного алкоголя (видео)

Красноярские полицейские обнаружили цех, в котором незаконно производили алкогольную продукцию. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, алкоголь с признаками подделки изготавливали в одном из складских помещений в Центральном районе Красноярска.

Во время обыска оперативники обнаружили почти 33 тысячи полуторалитровых пластиковых бутылок со слабоалкогольными напитками. Также в помещении находились канистры со спиртом общей массой свыше 14 тонн и оборудование для изготовления и розлива алкогольной продукции, в том числе пустые пластиковые бутылки, крышки, этикетки, пищевые красители и коробки.

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Весь товар и оборудование изъяли, образцы отправили на экспертизу. В результате исследования оказалось, что продукция является контрафактной.

В отношении предполагаемого организатора алкогольного производства возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».