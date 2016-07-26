Красноярские ТЭЦ получили паспорта готовности к зиме

Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании получили паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов без замечаний. Это свидетельство того, что станции готовы нести максимальные нагрузки надёжно и бесперебойно.

Вручению паспортов готовности предшествовала комплексная проверка межведомственной комиссии, в составе представителей Минэнерго России, министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, Енисейского управления Ростехнадзора, системного оператора Единой энергосистемы и регионального управления МЧС.

Представители данных ведомств оценили уровень подготовки персонала, качество проведённых ремонтов, техническое состояние оборудования, обеспеченность ТЭЦ топливом, и установили, что на трёх теплоэлектроцентралях Красноярска все требуемые условия выполнены.

«Сотрудники теплоэнергетических предприятий и подрядных организаций СГК в Красноярском крае провели большую работу по подготовке к зиме. В полном объёме реализована ремонтная программа, которая в этом году значительно масштабнее, чем в прошлом. В Красноярске отремонтировано 13,5 км тепловых сетей, порядка 4,5 км теплосетей построено по инвестиционной программе. На всех станциях созданы нормативные запасы топлива. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, обучение персонала. Красноярские теплоэлектростанции получили акты готовности без замечаний. Заканчивает работу экспертная комиссия на Назаровской ГРЭС, 23 октября начнётся комплексная проверка на Канской ТЭЦ», — рассказал директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

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Энергетические объекты установленной электрической мощностью свыше 400 МВт ежегодно проходят проверку готовности к несению максимальных нагрузок специальными комиссиями, формируемыми Министерством энергетики РФ. Предприятия установленной электрической мощностью менее 400 МВт получают подобные документы от местных органов власти.