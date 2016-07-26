Красноярцы пожаловались мэру на управляющие компании и холод в квартирах

25 сентября глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел прямую телефонную линию по вопросам старта отопительного сезона, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На прошлой неделе «горячие линии» по отоплению прошли во всех районах города. Вчера с вопросами о подаче тепла горожане смогли обратиться к мэру. Эдхам Акбулатов в течение часа пообщался с 22 красноярцами.

Большинство обращений — жалобы на работу управляющих компаний, на завоздушенные стояки, низкие параметры теплоносителей. Большая часть поступивших звонков (10) — от жителей Октябрьского района.

Так, житель дома по улице Дачная сообщил, что тепло в квартиры подано, но батареи чуть теплые. С такой же проблемой обратились красноярцы, проживающие по адресам: ул. Советская, 135, ул. Забобонова, 8, проспект Свободный, 74г, Лесная, 153. Жители дома № 13а по улице Тотмина в телефонном разговоре с Эдхамом Акбулатовым отметили, что тепло в квартиры дали, но из-за сильного запаха канализации приходится держать двери и окна в подъездах открытыми, поэтому в квартирах холодно.

В более сложной ситуации находятся жители многоквартирного дома по адресу: бульвар Ботанический, 15. Это недавно введенный в эксплуатацию дом, где пятый подъезд еще не заселён. По словам жильцов, отопления в доме до сих пор нет, более того, сотрудники муниципальной управляющей компании просто физически не могут зайти в подвалы, чтобы включить отопление — охрана компании застройщика не пускает их в дом.

Эдхам Акбулатов поручил руководителю администрации Октябрьского района по каждому обращению разобраться индивидуально, лично проехать по адресам и устранить возникшие проблемы.

«Что касается дома № 15 по бульвару Ботаническому, то в оперативные сроки отопление должно быть подано. Жители волнуются в связи с тем, что один подъезд не заселен, и подключение системы отопления может привести к аварийной ситуации. Этого допустить нельзя. Необходимо принять все меры, чтобы у людей на этой неделе в квартирах было отопление», — подчеркнул глава города.

Эдхам Акбулатов также поручил главам Советского, Железнодорожного, Кировского и Свердловского районов максимально оперативно решить ситуацию с завоздушенными стояками и настройками систем отопления в домах.

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Присутствующий на прямой телефонной линии заместитель руководителя департамента городского хозяйства Александр Рычков доложил мэру, что на текущий момент в пяти домах, где в рамках капитального ремонта проводилась замена систем отопления, тепло еще не подано. Вопрос будет решен в течение недели.

«Необходимо помочь жителям этих домов провести перерасчет, чтобы они не платили за тепло, которого не было в их квартирах», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Все 22 обращения горожан находятся на контроле. В течение недели специалисты обзвонят каждого жителя, который обратился к мэру, чтобы проверить, устранены ли проблемные ситуации, связанные с подачей тепла.