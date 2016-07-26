На экологической конференции в Красноярске призвали менять законы об охране природы

В Красноярске 12-13 октября проходит VI экологическая конференция по теме «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере», организованная компанией «Норникель».

Одной из тем, затронутых в первый день работы конференции, стали проблемы природоохранного законодательства. К совершенствованию существующих законов призвала вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.

«У нас в законодательстве элементарно понятия „сохранение окружающей среды“ и „экологическая проблематика“ имеют разные трактовки и толкования. Аналогично в отношении понятий „мониторинг окружающей среды“ и „мониторинг выбросов“. Больной темой для нас является вопрос разграничения полномочий органов власти в сфере контроля, надзора, а также регулирования выбросов. Кроме того, существуют административные барьеры при получении проектной документации и заключений различных уровней. Это тоже одна из больных тем. Когда мы получаем одно заключение в срок от 9 до 12 месяцев, то под угрозой оказывается реализация целых проектов. Это касается любых компаний», — отметила Безденежных.

Прокурор Красноярского края Михаил Савчин, также принимающий участие в конференции, подтвердил наличие проблемы неясности и противоречивости нормативных актов:

«Нам необходимо более грамотное нормативное регулирование процессов, связанных со стандартизацией экологических рисков, с методологией мониторинга соблюдения экологических требований, с созданием необходимых страховых механизмов, которые бы позволяли в максимально короткие сроки концентрировать финансы на устранении экологического ущерба. Это далеко не всё, по конкретным нормам можно говорить очень много и очень долго. О проблемах нормативного регулирования мы всегда сообщаем в Генеральную прокуратуру. Поэтому все наши предложения изучаются и направляются в законодательные органы. Я думаю, дело сдвинется с мертвой точки».

Сегодня, 13 октября, на конференции обсудят вопросы социально-экологической ответственности бизнеса и возможности для перехода на наилучшие доступные технологии с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду. В дискуссиях примут участие представители компаний «Норникель», РУСАЛ, СУЭК, «Полюс Красноярск», а также научные деятели и общественники.

Экологическая конференция компании «Норникель» впервые проходит в Красноярске. Соорганизаторами мероприятия выступили Сибирский федеральный университет и Научно-исследовательский институт проблем экологии.