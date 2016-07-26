Столичный эколог поругал Красноярск за «автохлам» и плохой бензин

Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов, общаясь с журналистами, признался, что за год не дышал выхлопными газами столько, сколько в Красноярске за один вечер. В грязных выхлопах Пукалов обвинил «автохлам» и муниципальный транспорт. Об этом он заявил на экологической конференции, которая проходит в эти дни в Научной библиотеке СФУ.

«Вчера в 18 часов проехал в пробках по Красноярску. Я так не дышал выхлопными газами уже, наверно, с год. В Москве невозможно такому транспорту передвигаться. Там запрещено использование муниципального транспорта ниже класса „Евро-5“, а здесь по дорогам перемещается „Евро-0“. Плюс контрафактный бензин явно присутствует, потому что даже иномарки выкидывают целые облака диоксида серы», — поделился мнением эколог.

Материалы по теме 14 ядов, которыми дышит каждый красноярец Какие опасности таит в себе воздух Красноярска

При этом Роман Пукалов отметил, что Красноярский край значительно улучшил позиции в экологическом рейтинге «Зеленого патруля». Если еще пять лет назад регион занимал 80 строчку рейтинга, то теперь — 67-ю. Прогресс, по словам Пукалова, связан с высоким уровнем финансирования природоохранных мероприятий со стороны бизнеса, интересом власти к теме экологии, а также общественной активностью.

«Например, в Свердловской области люди вообще молчат. Там как дымили, так и дымят. В Красноярске уровень обеспокоенности экологическими проблемами у населения один из самых высоких в стране и сопоставим только с Москвой и Санкт-Петербургом. Люди добиваются своего, а власть вынуждена прислушиваться. В 2013 году отказались от ферросплавного завода, и это была первая общая победа. Люди поняли, что могут добиваться своих конституционных прав на благоприятную окружающую среду», — заявил Роман Пукалов.