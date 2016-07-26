Сентябрьский снег нанес фермерам Красноярского края ущерб в полмиллиарда рублей

Выпавший в конце сентября снег и продолжительные дожди нанесли сельскому хозяйству Красноярского края ущерб в полмиллиарда рублей, однако угрозы продовольственной безопасности региона пока нет. Об этом сообщил врио губернатора края Александр Усс по время поездки в Балахтинский район.

Усс побывал на полях, где завершается уборка зерновых. Из-за продолжительных дождей и ранних снегопадов аграриям не удалось убрать урожай в оптимальный срок. В 12 муниципальных районах края пострадало 130 гектаров сельскохозяйственных угодий, поэтому с 28 сентября на территории всего региона введен режим чрезвычайной ситуации. Такая же ситуация в соседней Хакасии. В числе прочего это позволяет пролонгировать кредиты крестьян и отсрочить уплату налогов.

Сейчас в Красноярском крае убрано 75% площадей, намолочено 1,85 млн тонн зерна. Для сравнения: в предыдущие годы удавалось собрать 2,55 млн тонн, то есть снег погубил примерно четверть урожая.

«Экономическая ситуация для селян осложнилась, но никаких проблем с хлебопечением в крае не будет», — сказал врио губернатора.

«Сложившаяся ситуация — это стечение обстоятельств, которое на сегодняшний день коснулось 12 районов края. Если говорить о площадях, то это чуть больше 10% от всех посевных площадей края. Это немало, но сразу нужно сказать, что эта беда преодолима. Хочу подчеркнуть, что рисков для продовольственной безопасности в крае нет. Есть определённые процессы, связанные с балансом зерна: я думаю, что селяне, будучи патриотами, пойдут навстречу предложению краевой власти о том, когда и куда имеющиеся объемы продавать, а какие запасы у себя придержать. Мы уверены, что пострадавшие районы получат компенсацию, в том числе из федерального бюджета. На это потребуется минимум полмиллиарда рублей. Сейчас оформление соответствующих документов практически завершено. Мы сочувствуем селянам и будем принимать совершенно конкретные меры поддержки», — сказал Александр Усс.