Красноярские аграрии обмолотили три четверти посевных площадей

В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. На сегодня аграрии обмолотили 763 тысяч га зерновых и зернобобовых или 74 % от плана. Получено 1 млн 834 тысяч тонн зерна, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

В прошлом году на 12 октября жатва была завершена на площади 1 млн 36 тысяч га (98,8 %), получено 1 млн 18 тысяч га полей (97 %), собрано 2 млн 563 тысяч тонн зерна.

«Нынешняя уборочная — одна из самых сложных за всю новейшую историю края. Этот сельскохозяйственный год во многом похож на 2005, 2006, 2007, 2012 годы, когда ввиду неблагоприятных погодных условий мы собрали значительно меньше зерна, чем обычно. В августе-сентябре на земледельческой территории края количество выпавших осадков колебалось от 25 до 65 мм в сутки, что составляло 190-515 % нормы, в конце сентября в ряде территорий выпал снег, который также затормозил работы. И с тех пор по настоящему благоприятных условий мы не наблюдаем, аграриям приходится ловить каждый погожий час», — сообщил и.о. заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Из-за неблагоприятных погодных условий 179 субъектов агропромышленного комплекса края претендуют на федеральную помощь. «До 25 октября мы сформируем пакеты документов с целью их дальнейшего направления в Минсельхоз РФ для оказания помощи пострадавшим хозяйствам из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Вместе с тем, мы рассчитываем, что зерна нового урожая нам хватит для обеспечения внутрикраевых нужд. Кроме того, на территории региона сосредоточены запасы государственного интервенционного фонда с краевым зерном, первоочередное право выкупа которого остается за нашими хозяйствами», — отметил Шорохов.

Он также подчеркнул, что в 2017 году мощности хранения зерна в Красноярском крае составляют 3198,4 тысяч тонн единовременного хранения, в том числе по сельскохозяйственным товаропроизводителям — 2 300,8 тысяч тонн, в специализированных предприятиях — 897,6 тысяч тонн. С учетом объема зерна, находящегося на хранении федерального интервенционного фонда, свободные емкости хранения позволяют разместить 2 643,4 тысяч тонн зерна.

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Нынешняя урожайность — 24 ц/га, — благодаря сформированной системе земледелия, как и всегда, значительно выше, чем у других регионов СФО. Самая высокая урожайность на данный момент зафиксирована в Ужурском районе (38,5 ц/га), на втором месте Назаровский (34,4 ц/га), на третьем Шарыповский (30,5 ц/га). Четвертое место занимает Каратузский (26,5 ц/га), пятое — Большемуртинский (25,4 ц/га).

В рамках кормоуборочной кампании аграрии заготовили 25,5 центнеров кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота. С учетом запасов переходящего фонда, заготовленного в 2016 году, кормов для зимовки сельхозживотных будет достаточно, добавили в пресс-службе минсельхоза края.