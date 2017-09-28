«Это настоящее бедствие»: в Хакасии из-за снегопада и мороза ввели режим ЧС

С 27 сентября на территории Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации и установили региональный уровень реагирования. Причиной такого решения стало ухудшение погодных условий — заморозки, большое количество снега и сохранение временного снежного покрова в земледельческой зоне.

В результате непогоды с 24 по 26 сентября на территории республики погибло более 40 тыс. гектаров сельхозкультур. Предварительный ущерб составил более 150 млн рублей.

Зона чрезвычайной ситуации определена в границах Боградского, Орджоникидзевского и Ширинского районов Хакасии. Сейчас решается вопрос оказания материальной помощи и господдержки пострадавшим.

2.409.2017 года #Граница #Хакасия Публикация от Кристина (@kristyushka_30.05) Сен 27 2017 в 7:31 PDT

«Выпавший снег накрыл значительную часть урожая зерновых и других сельскохозяйственных культур в трех районах республики. Для аграриев это настоящее бедствие. Техника, кадры, горюче-смазочные материал — все было готово к уборке. К сожалению, сначала дожди вмешались в ход уборочной страды, а затем повторилась прошлогодняя ситуация со снегом. Остается лишь только надеяться, что такая погода не приведет к гибели еще неубранного урожая в других территориях. Уборка начнется сразу после того, как техника получит доступ на эти поля», — рассказал руководитель Минсельхоза республики Александр Башков.

Отметим, ночами в Хакасии температура понижается до −2.. −10 °C, а днем повышается до +4.. +7 °C.