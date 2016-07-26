Регбисты «Енисей-СТМ» уступили французам из «Бордо»

13 октября в Красноярске в первом матче Кубка Вызова 2017/18 «Енисей-СТМ» принимал одного из лидеров чемпионата Франции — команду «Бордо».

Как рассказали в пресс-службе красноярского клуба, с начала встречи на поле завязалась плотная темповая борьба. «Енисей-СТМ» в основном защищался, а подопечные Жака Брюнеля владели инициативой в атаке, что позволило «жирондинцам» положить 4 попытки, забить 3 реализации и штрафной. Две попытки красноярцы пропустили в меньшинстве — после желтой карточки Вячеславу Красильнику за срыв опасной атаки.

За 10 минут до конца первого тайма «тяжелая машина» вернула инициативу: после вывода мяча из схватки Алексей Щербань неожиданно для соперника развернул атаку в короткую сторону, подключил Юрия Баранова и тот нырнул в зачетку соперника. Юрий Кушнарев выполнил сложную реализацию. На перерыв команды ушли при счете 7:29.

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Второй тайм прошел на встречных курсах. Продолжили набирать очки регбисты «Бордо». Матью Жалибер, признанный лучшим игроком матча, прорвался в зачетку «Енисея» и сам же реализовал попытку. «Енисей-СТМ» ответил попыткой Станислава Сельского. Юрий Кушнарев точно выполнил стандарт, а Рамиль Гайсин оформил дроп-гол, счет 17:36.

Больше красноярцы очки не набирали, хотя желание было: Юрий Баранов приземлил в зачетке соперника мяч, но судья зафиксировал блокировку со стороны Давида Качаравы и отменил попытку. После чего гости организовали еще 3 попытки с конверсиями. Финальный счет матча — 17:57 в пользу «Бордо».

Следующая игра Кубка Вызова пройдет 21 октября в Москве между «Енисей-СТМ» и валлийской командой «Драгонс».